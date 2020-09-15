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Джохор
Кевин Медина
Статистика
€ 450 тыс
Кевин Медина - статистика
Джохор
9 марта 1993 (33)
#81 | Защитник
185 см | 75 кг
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
1' - 90'
64'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
15
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/16 финала
Ньюкасл
3 : 2
24.02.2026
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 1/16 финала
Карабах
1 : 6
18.02.2026
Ньюкасл
1' - 90'
Лига чемпионов, 8 тур
Ливерпуль
6 : 0
28.01.2026
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах
3 : 2
21.01.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Карабах
2 : 4
10.12.2025
Аякс
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Наполи
2 : 0
25.11.2025
Карабах
1' - 61'
43'
60'
Лига чемпионов, 4 тур
Карабах
2 : 2
05.11.2025
Челси
1' - 90'
87'
Лига чемпионов, 3 тур
Атлетик
3 : 1
22.10.2025
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Карабах
2 : 0
01.10.2025
Копенгаген
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 3
16.09.2025
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
2 : 3
27.08.2025
Ференцварош
1' - 90'
53'
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
1' - 90'
67'
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
1' - 72'
69'
Лига чемпионов, 2 раунд
Шелбурн
0 : 3
23.07.2025
Карабах
Был в запасе
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