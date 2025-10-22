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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетик - Карабах
Атлетик - Карабах: обзор матча 22 октября 2025
Атлетик
22.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 3 тур
3 : 1
Завершен
Карабах
40'
Г. Гурусета
70'
Р. Наварро
88'
Г. Гурусета
1'
Л. Андраде
Матч
Составы
Статистика
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Прогноз
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Карабах
Завершен
90'
+3'
ГОЛ! 3:1!
Горка Гурусета
Пас отдал
Микель Хаурегисар
88'
Замена
Микель Весга
️️️️➡️️
Ойан Сансет
81'
79'
Замена
Дани Болт
️️️️➡️️
Матеус Силва
ГОЛ! 2:1!
Роберт Наварро
Пас отдал
Алекс Беренгер
70'
67'
Замена
Турал Байрамов
️️️️➡️️
Нариман Ахундзаде
67'
Замена
Алексей Кащук
️️️️➡️️
Камило Дуран
66'
Травма
Камило Дуран
Замена
Хесус Аресо
️️️️➡️️
Андони Горосабель
65'
Замена
Иньиго Руис де Галаррета
️️️️➡️️
Алехандро Рего
65'
Замена
Роберт Наварро
️️️️➡️️
Нико Уильямс
65'
56'
Замена
Марко Янкович
️️️️➡️️
Педро Бикальо
56'
Замена
Эммануэль Аддаи
️️️️➡️️
Леандру Андраде
45'
+3'
ГОЛ! 1:1!
Горка Гурусета
Пас отдал
Микель Хаурегисар
40'
Замена
Алекс Беренгер
️️️️➡️️
Иньяки Уильямс
38'
Травма
Иньяки Уильямс
37'
1'
ГОЛ! 0:1!
Леандру Андраде
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
20
Кади Боржес
АП
15
Леандру Андраде
АП
17
Камило Дуран
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
11
Эммануэль Аддаи
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
4
Паредес
14
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
30
Рего
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-1-1-3-2
99
Кочальски
2
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
10
Зубир
20
Боржес
15
Андраде
17
Дуран
44
Джафаргулиев
90
Ахундзаде
2
Горосабель
12
Аресо
12
Аресо
2
Горосабель
8
Сансет
6
Весга
6
Весга
8
Сансет
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
30
Рего
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
30
Рего
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
2
Силва
18
Болт
18
Болт
2
Силва
35
Бикальо
8
Янкович
8
Янкович
35
Бикальо
17
Дуран
21
Кащук
21
Кащук
17
Дуран
15
Андраде
11
Аддаи
11
Аддаи
15
Андраде
90
Ахундзаде
27
Байрамов
27
Байрамов
90
Ахундзаде
Остались в запасе
Атлетик
Карабах
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Атлетик - Карабах
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
5
Офсайды
1
0
Количество передач
486
336
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
3.47
0.52
xGP (предотвращенные голы)
-1.4
-1.4
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч
(Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Посещаемость:
50741
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