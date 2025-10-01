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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Карабах - Копенгаген
Карабах - Копенгаген: обзор матча 01 октября 2025
Карабах
01.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 0
Завершен
Копенгаген
28'
А. Зубир
83'
Э. Аддаи
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Копенгаген
Завершен
Желтая карточка
Нариман Ахундзаде
(фол)
90'
+3
Замена
Муса Гурбанлы
️️️️➡️️
Эльвин Джафаргулиев
90'
Замена
Крис Куаку
️️️️➡️️
Абделлах Зубир
90'
90'
+3'
Желтая карточка
Турал Байрамов
(фол)
85'
ГОЛ! 2:0!
Эммануэль Аддаи
Пас отдал
Нариман Ахундзаде
83'
78'
Замена
Мадс Эмиль Мадсен
️️️️➡️️
Томас Делэни
Замена
Турал Байрамов
️️️️➡️️
Леандру Андраде
78'
Замена
Нариман Ахундзаде
️️️️➡️️
Камило Дуран
78'
Желтая карточка
Матеус Силва
(фол)
74'
Замена
Эммануэль Аддаи
️️️️➡️️
Алексей Кащук
70'
69'
Замена
Элиас Ахури
️️️️➡️️
Пантелис Хацидиакос
50'
Желтая карточка
Маркос Лопес
(фол)
46'
Замена
Дзюнносуке Сузуки
️️️️➡️️
Роберт
46'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Юссуфа Мукоко
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Абделлах Зубир
28'
15'
Замена
Йорам Заге
️️️️➡️️
Родриго Уэскас
14'
Травма
Родриго Уэскас
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
99
Матеуш Кочальски
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Матеус Силва
ПЗ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
(К)
ЦП
20
Кади Боржес
АП
15
Леандру Андраде
АП
17
Камило Дуран
ЛВ
21
Алексей Кащук
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Родриго Уэскас
ПЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Роберт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
32
Хикмат Джабраилзада
АП
11
Эммануэль Аддаи
ПВ
27
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
22
Муса Гурбанлы
ЦФ
Копенгаген
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
3-1-1-3-2
99
Кочальски
81
Медина
13
Мустафазаде
2
Силва
35
Бикальо
10
Зубир
17
Дуран
15
Андраде
21
Кащук
44
Джафаргулиев
20
Боржес
4-1-1-2-2
1
Котарски
13
Уэскас
5
Перейра
6
Хацидиакос
15
Лопес
27
Делэни
21
Лерагер
16
Роберт
10
Эльюнусси
9
Мукоко
11
Ларссон
10
Зубир
26
Куаку
26
Куаку
10
Зубир
21
Кащук
11
Аддаи
11
Аддаи
21
Кащук
15
Андраде
27
Байрамов
27
Байрамов
15
Андраде
17
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
17
Дуран
44
Джафаргулиев
22
Гурбанлы
22
Гурбанлы
44
Джафаргулиев
16
Роберт
20
Сузуки
20
Сузуки
16
Роберт
13
Уэскас
22
Заге
22
Заге
13
Уэскас
27
Делэни
21
Мадсен
21
Мадсен
27
Делэни
9
Мукоко
7
Классон
7
Классон
9
Мукоко
6
Хацидиакос
7
Ахури
7
Ахури
6
Хацидиакос
Остались в запасе
Карабах
Копенгаген
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Дани Болт
ПЗ
32
Хикмат Джабраилзада
АП
Остались в запасе
61
Оскар Буур
ВР
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Карабах - Копенгаген
3
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
20
Офсайды
2
4
Количество передач
370
373
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Посещаемость:
30250
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