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Хаял Наджафов
Статистика
Хаял Наджафов - статистика
Завершил карьеру
19 декабря 1997 (28), Сумгаит
#97 | Полузащитник
167 см
Азербайджан
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига наций 2024/2025
Азербайджан. Премьер-лига 2023/2024
Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Азербайджан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 6 тур
Швеция
6 : 0
19.11.2024
Азербайджан
Был в запасе
Лига наций, 5 тур
Азербайджан
0 : 0
16.11.2024
Эстония
88' - 90'
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 3
14.10.2024
Словакия
Был в запасе
Лига наций, 3 тур
Эстония
3 : 1
11.10.2024
Азербайджан
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 0
08.09.2024
Азербайджан
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
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1 : 3
05.09.2024
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Был в запасе
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