Хаял Наджафов - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Хаял
|Фамилия
|Наджафов
|Команда
|Сумгаит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сумгаит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Имя
|Хаял
|Фамилия
|Наджафов
|Команда
|Сумгаит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сумгаит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтчи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|3:0
|Нефтчи (Баку)
|03.08.2021
|1' -89'
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|ХИК (Хельсинки)