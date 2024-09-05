Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Азербайджан - Швеция
Азербайджан - Швеция: обзор матча 05 сентября 2024
Азербайджан
05.09.2024, четверг, 19:00
Лига наций, группа C1, 1 тур
1 : 3
Завершен
Швеция
82'
Р. Дадашов
65'
А. Исак
71'
А. Исак
80'
В. Дьекереш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Швеция
90'
+1
Желтая карточка
К. Старфельт
Замена
Э. Джамалов
️️️️
А. Исаев
83'
Замена
А. Сейдиев
️️️️
А. Гусейнов
83'
ГОЛ! 1:3!
Р. Дадашов
Пас отдал
Т. Байрамов
82'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Дьекереш
Замена
О. Кекчу
️️️️
Д. Диниев
75'
72'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
А. Дуглас
72'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Л. Вальквист
72'
Замена
К. Старфельт
️️️️
Я. Аяри
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Исак
Пас отдал
В. Дьекереш
Замена
️️️️
Э. Махмудов
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
В. Дьекереш
64'
Замена
А. Салетрос
️️️️
М. Сванберг
59'
Желтая карточка
Л. Вальквист
Желтая карточка
Р. Дадашов
49'
46'
Замена
К. Сема
️️️️
Э. Эланга
Пенальти не реализован!
Р. Шейдаев
45'
+7
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
8
Эмин Махмудов
(К)
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
8
Алекс Дуглас
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
21
Деян Кулушевски
(К)
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Азербайджан
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
16
Эмиль Мустафаев
ЛВ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Никлас Элиассон
ЛП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Хуго Ларссон
ЦП
7
Лукас Бергвалл
ЦП
14
Антон Салетрос
ЦП
25
Густаф Нильссон
ЦФ
3-1-2-4
1
Дженетов
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
8
Махмудов
7
Диниев
7
Байрамов
9
Дадашов
11
Шейдаев
3
Джафаргулиев
4-2-2-2
12
Йоханссон
3
Вальквист
8
Дуглас
4
Хин
6
Аугустинссон
19
Сванберг
18
Аяри
21
Кулушевски
11
Эланга
9
Исак
17
Дьекереш
15
Гусейнов
2
Сейдиев
2
Сейдиев
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
16
Джамалов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
11
Кекчу
7
Диниев
18
Аяри
15
Старфельт
15
Старфельт
18
Аяри
11
Эланга
13
Сема
13
Сема
11
Эланга
3
Вальквист
8
Каюсте
8
Каюсте
3
Вальквист
8
Дуглас
7
Бергвалл
7
Бергвалл
8
Дуглас
19
Сванберг
14
Салетрос
14
Салетрос
19
Сванберг
Остались в запасе
Азербайджан
Швеция
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
16
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
12
Юсиф Иманов
ВР
23
Рза Джафаров
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
16
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Эдвин Куртулуш
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
20
Хуго Ларссон
ЦП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
25
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Азербайджан - Швеция
1
2
Всего ударов по воротам
14
30
Удары в створ
9
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
4
20
Офсайды
2
1
Количество передач
314
486
Сейвы
6
8
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Балаж Берке
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Новости команд
Все
Азербайджан
Швеция
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+