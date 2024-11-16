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Расписание матчей
Лига наций
Азербайджан - Эстония
Азербайджан - Эстония: обзор матча 16 ноября 2024
Азербайджан
16.11.2024, суббота, 17:00
Лига наций, группа C1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Эстония
90'
+2
Желтая карточка
А. Тамм
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
89'
88'
Замена
М. Соометс
️️️️
К. Палумец
Замена
Х. Наджафов
️️️️
О. Кекчу
88'
Желтая карточка
О. Кекчу
63'
63'
Замена
I. Yakovlev
️️️️
М. Миллер
63'
Замена
А. Тамм
️️️️
Х. Аниер
57'
Желтая карточка
Р. Роберт Шеин
50'
Желтая карточка
Х. Аниер
39'
Желтая карточка
М. Паскочи
Замена
Б. Мустафазаде
️️️️
Р. Маммадов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
18
Карол Метс
(К)
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Азербайджан
1
Nicat Mehbalyev
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
26
Mustafa Ahmadzada
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
3-1-1-1-4
23
Джафаров
4
Маммадов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
3
Джафаргулиев
7
Байрамов
9
Гурбанлы
11
Шейдаев
3-5-1-1
1
Хейн
16
Тамм
3
Паскочи
19
10
Палумец
17
Миллер
5
Шеин
23
Синявский
20
Поом
18
Метс
8
Аниер
4
Маммадов
4
Мустафазаде
4
Мустафазаде
4
Маммадов
11
Кекчу
19
Наджафов
19
Наджафов
11
Кекчу
10
Палумец
8
Соометс
8
Соометс
10
Палумец
17
Миллер
9
9
17
Миллер
8
Аниер
21
Тамм
21
Тамм
8
Аниер
Остались в запасе
Азербайджан
Эстония
1
Nicat Mehbalyev
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
26
Mustafa Ahmadzada
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
1
Nicat Mehbalyev
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
26
Mustafa Ahmadzada
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
13
Joseph Saliste
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Азербайджан - Эстония
2
4
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
7
11
Офсайды
4
1
Количество передач
597
261
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Gabala City Stadium, Gabala
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