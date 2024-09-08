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Расписание матчей
Лига наций
Словакия - Азербайджан
Словакия - Азербайджан: обзор матча 08 сентября 2024
Словакия
08.09.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Азербайджан
22'
О. Дуда (П)
26'
Д. Стрелец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Азербайджан
Замена
С. Козловски
️️️️
Д. Ганцко
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Алиев
Замена
Р. Боженик
️️️️
Д. Стрелец
84'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Л. Гараслин
84'
78'
Замена
Д. Диниев
️️️️
Э. Джамалов
Замена
Д. Дуриш
️️️️
Т. Суслов
71'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
71'
70'
Замена
Ш. Алиев
️️️️
Б. Гусейнов
46'
Замена
️️️️
О. Кекчу
46'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Э. Мустафаев
42'
Желтая карточка
Т. Байрамов
37'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
37'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
А. Сейдиев
ГОЛ! 2:0!
Д. Стрелец
Пас отдал
Д. Ганцко
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Дуда
22'
15'
Желтая карточка
А. Сейдиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
(К)
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
16
Эмиль Мустафаев
ЛВ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Эльвин Джамалов
(К)
ЦП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Самуэль Козловски
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
10
Ласло Бенеш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
4-2-2-2
1
Дубравка
6
Гьембер
21
Оберт
16
Ганцко
14
Шкриньяр
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
15
Стрелец
10
Суслов
3-1-1-2-3
1
Дженетов
2
Сейдиев
4
Маммадов
15
Гусейнов
20
Исаев
16
Джамалов
16
Мустафаев
11
Кекчу
7
Байрамов
9
Дадашов
3
Джафаргулиев
16
Ганцко
16
Козловски
16
Козловски
16
Ганцко
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
10
Суслов
20
Дуриш
20
Дуриш
10
Суслов
17
Гараслин
11
Тупта
11
Тупта
17
Гараслин
15
Стрелец
9
Боженик
9
Боженик
15
Стрелец
15
Гусейнов
2
Алиев
2
Алиев
15
Гусейнов
2
Сейдиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
2
Сейдиев
16
Джамалов
7
Диниев
7
Диниев
16
Джамалов
16
Мустафаев
11
Шейдаев
11
Шейдаев
16
Мустафаев
Остались в запасе
Словакия
Азербайджан
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
23
Рза Джафаров
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
21
Гисмат Алиев
ПЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
12
Юсиф Иманов
ВР
21
Гисмат Алиев
ПЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Словакия - Азербайджан
4
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
13
Офсайды
2
0
Количество передач
469
425
Сейвы
3
6
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Футбольная арена Кошице
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