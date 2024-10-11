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Расписание матчей
Лига наций
Эстония - Азербайджан
Эстония - Азербайджан: обзор матча 11 октября 2024
Эстония
11.10.2024, пятница, 19:00
Лига наций, группа C1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Азербайджан
32'
I. Yakovlev
45+2'
В. Синявский
71'
Р. Роберт Шеин
45+1'
Т. Байрамов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Азербайджан
Замена
М. Поом
️️️️
М. Кяйт
84'
82'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
Р. Дадашов
76'
Замена
Г. Алиев
️️️️
А. Гусейнов
76'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Исаев
ГОЛ! 3:1!
Р. Роберт Шеин
Пас отдал
М. Айнсалу
71'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Х. Аниер
68'
Замена
С. Зенев
️️️️
I. Yakovlev
68'
64'
Замена
️️️️
Д. Диниев
64'
Замена
М. Эмрели
️️️️
Т. Байрамов
Желтая карточка
Х. Аниер
58'
ГОЛ! 2:1!
В. Синявский
Пас отдал
Р. Роберт Шеин
45'
+2
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Байрамов
Желтая карточка
Р. Роберт Шеин
37'
ГОЛ! 1:0!
I. Yakovlev
32'
Замена
Р. Пеетсон
️️️️
М. Паскочи
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Michael Schjonning-Larsen
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
9
Ioan Yakovlev
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
18
Карол Метс
(К)
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
(К)
ЦЗ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
14
Патрик Кристал
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
3-5-1-1
1
Хейн
3
Паскочи
19
16
Тамм
9
4
Кяйт
23
Синявский
18
Метс
5
Шеин
11
Айнсалу
8
Аниер
3-1-1-5
1
Дженетов
4
Маммадов
15
Гусейнов
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
5
Кривоцюк
11
Шейдаев
9
Дадашов
7
Байрамов
3
Джафаргулиев
3
Паскочи
6
Пеетсон
6
Пеетсон
3
Паскочи
4
Кяйт
20
Поом
20
Поом
4
Кяйт
9
10
Зенев
10
Зенев
9
8
Аниер
9
Сорга
9
Сорга
8
Аниер
15
Гусейнов
21
Алиев
21
Алиев
15
Гусейнов
20
Исаев
8
Махмудов
8
Махмудов
20
Исаев
9
Дадашов
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
9
Дадашов
7
Байрамов
10
Эмрели
10
Эмрели
7
Байрамов
Остались в запасе
Эстония
Азербайджан
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
14
Патрик Кристал
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Главный тренер
Юрген Хенн
23
Рза Джафаров
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Мартин Веткал
ОП
14
Патрик Кристал
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Эстония - Азербайджан
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
18
3
Офсайды
2
2
Количество передач
306
610
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Харви
(Дублин)
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
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