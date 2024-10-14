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Расписание матчей
Лига наций
Азербайджан - Словакия
Азербайджан - Словакия: обзор матча 14 октября 2024
Азербайджан
14.10.2024, понедельник, 19:00
Лига наций, группа C1, 4 тур
1 : 3
Завершен
Словакия
38'
Т. Байрамов
15'
Р. Маммадов (АГ)
75'
Л. Гараслин
86'
Д. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Азербайджан - Словакия
90'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Пекарик
90'
Замена
Т. Риго
️️️️
О. Дуда
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Дуриш
Пас отдал
Л. Тупта
Замена
А. Гусейнов
️️️️
Г. Алиев
83'
83'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
83'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Д. Стрелец
83'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
Р. Шейдаев
76'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
А. Исаев
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
Л. Гараслин
Пас отдал
М. Шкриньяр
Вторая желтая
М. Эмрели
70'
Желтая карточка
Г. Алиев
61'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Кривоцюк
46'
Желтая карточка
М. Эмрели
45'
ГОЛ! 1:1!
Т. Байрамов
Пас отдал
Р. Шейдаев
38'
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Маммадов
Пас отдал
Д. Ганцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
21
Гисмат Алиев
ПЗ
20
Алексей Исаев
ОП
16
Джейхун Нуриев
АП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
14
Милан Шкриньяр
(К)
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
7
Джошгун Диниев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Vadim Abdullayev
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
22
Рустам Ахмадзада
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
23
Доминик Такац
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Михал Томич
ПЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
8
Кристиан Херц
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
3-1-1-5
1
Дженетов
4
Маммадов
15
Гусейнов
21
Алиев
20
Исаев
16
Нуриев
3
Джафаргулиев
11
Шейдаев
10
Эмрели
7
Байрамов
5
Кривоцюк
3-2-2-2
12
Родак
2
Пекарик
16
Ганцко
14
Шкриньяр
22
Лоботка
10
Бенеш
8
Дуда
17
Гараслин
15
Стрелец
10
Суслов
21
Алиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
21
Алиев
5
Кривоцюк
8
Махмудов
8
Махмудов
5
Кривоцюк
Нуриев
16
16
Нуриев
11
Шейдаев
22
Ахмадзада
22
Ахмадзада
11
Шейдаев
20
Исаев
9
Дадашов
9
Дадашов
20
Исаев
2
Пекарик
4
Томич
4
Томич
2
Пекарик
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
8
Дуда
19
Риго
19
Риго
8
Дуда
15
Стрелец
11
Тупта
11
Тупта
15
Стрелец
17
Гараслин
20
Дуриш
20
Дуриш
17
Гараслин
Остались в запасе
Азербайджан
Словакия
23
Рза Джафаров
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Генрих Раваш
ВР
23
Доминик Такац
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
23
Рза Джафаров
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
2
Шахрияр Алиев
ЦЗ
21
Замик Алиев
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
11
Озан Кекчу
ЛВ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
23
Доминик Такац
ВР
16
Самуэль Козловски
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
8
Кристиан Херц
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Азербайджан - Словакия
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
10
Офсайды
1
0
Количество передач
387
581
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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