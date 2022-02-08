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Мусса Дембеле
Новости
Мусса Дембеле - новости
Завершил карьеру
17 июля 1987 (39), Антверпен
#8 | Полузащитник
177 см | 69 кг
Бельгия | Мали
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«Тоттенхэм» – о завершившем карьеру Дембеле: «Особый талант»
2022.02.08 15:20
Лукаку может пропустить матч с Россией. Менье и Дембеле – вне сборной
2019.03.19 11:59
6
«Тоттенхэм» объявил о переходе Дембеле в «Гуанчжоу Фули»
2019.01.17 12:17
Sky Sports: Дембеле перейдет из «Тоттенхэма» в клуб китайской лиги
2019.01.08 19:34
1
«Тоттенхэм» хочет продать четырех футболистов
2019.01.02 10:59
3
Мусса Дембеле может перейти из «Тоттенхэма» в «Монако»
2018.12.26 09:48
«Тоттенхэм» лишился пятерых игроков основы накануне матча с «Барселоной»
2018.10.02 17:42
7
Лоботка заменит Дембеле в «Тоттенхэме» в случае его ухода. Он станет первым приобретением клуба этим летом
2018.08.06 11:18
Роуз, Дембеле и Алдервейрелд могут уйти из «Тоттенхэма». Клуб рассмотрит предложения по игрокам
2018.08.02 19:12
Мусса Дембеле: «После ЧМ-2018 лишился стереотипа, что русские много пьют»
2018.08.01 09:20
8
Мусса Дембеле: «Головин в «Монако»? Я даже об этом не знал»
2018.08.01 07:34
17
Дембеле может перейти в «Интер» из «Тоттенхэма»
2018.07.04 21:39
«Ювентус», «Наполи» и «Интер» интересуются хавбеком «Тоттенхэма» Дембеле
2018.06.13 01:26
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
2018.06.12 07:43
Мусса Дембеле может перейти из «Тоттенхэма» в «Интер»
2018.06.08 08:42
Мусса Дембеле может сменить «Тоттенхэм» на «Наполи»
2018.05.28 01:41
«Тоттенхэм» летом избавится от пяти игроков
2018.05.15 09:17
1
«Тоттенхэм» готов продать лучших игроков за 170 миллионов, чтобы сохранить Покеттино
2018.04.27 10:41
16
«Ювентус» следит за Муссой Дембеле
2018.04.11 06:51
1
«Тоттенхэм» не хочет подписывать долгосрочный контракт с Дембеле
2018.04.06 08:33
Мусса Дембеле обсудит продление контракта с «Тоттенхэмом» после ЧМ-2018
2018.03.30 06:54
Мусса Дембеле может переехать в Китай, где будет получать 160 тысяч в неделю
2018.02.13 23:07
2
«Селтик» хочет 40 миллионов за Дембеле, которым интересуется «Челси»
2017.01.30 20:51
1
Дембеле: «В этом сезоне «Тоттенхэм» готов к чемпионству еще больше»
2017.01.07 10:28
Кейн, Дайер, Дембеле, Сиссоко и Роуз не помогут «Тоттенхэму» во встрече с ЦСКА
2016.09.26 16:25
16
Видео
Дембеле дисквалифицирован на шесть матчей за инцидент с Костой
2016.05.06 20:15
3
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Дембеле могут дисквалифицировать на 10 матчей
2016.05.04 09:35
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Видео
Дембеле может получить дисквалификацию за тычок пальцем в глаз
2016.05.03 08:25
2
Дембеле продолжает верить в чемпионство «Тоттенхэма»
2016.04.29 14:26
Скаут «Челси»: «Я влюбился в Дембеле и предлагал клубу купить его, но другие не видели в нем ничего особенного»
2016.04.24 10:57
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