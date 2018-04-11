«Ювентус» следит за Муссой Дембеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле привлек к себе внимание скаутов «Ювентуса».

Его действующий контракт рассчитан еще на один сезон, но стороны не могут договориться о продлении соглашения. Футболист и его агент настаивает на долгосрочном контракте, а в клубе не готовы идти на такой шаг с 30-летним игроком.

«Ювентус» может воспользоваться этой ситуацией, предложив свои условия, которые удовлетворят бельгийца.

В текущем сезоне Дембеле провел 21 матч в составе клуба в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.