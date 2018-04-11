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    «Ювентус» следит за Муссой Дембеле

    Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле привлек к себе внимание скаутов «Ювентуса».

    Его действующий контракт рассчитан еще на один сезон, но стороны не могут договориться о продлении соглашения. Футболист и его агент настаивает на долгосрочном контракте, а в клубе не готовы идти на такой шаг с 30-летним игроком.

    «Ювентус» может воспользоваться этой ситуацией, предложив свои условия, которые удовлетворят бельгийца.

    В текущем сезоне Дембеле провел 21 матч в составе клуба в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

    Источник: Evening Standard

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    11.04.2018 06:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 апреля 2018, 10:24

      Зачем он нужен ?

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