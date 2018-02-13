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    Мусса Дембеле может переехать в Китай, где будет получать 160 тысяч в неделю

    Футболист английского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле в текущем месяце может покинуть клуб и перейти в китайский чемпионат. Игрока хочет заполучить столичный «Бейцзинь Гоань».

    Азиатский клуб готов удвоить текущую зарплату полузащитнику и сделать ее равной 160 тысячам фунтов стерлингов в неделю. При этом «шпоры» дают понять, что Дембеле не продается.

    Бельгиец выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года, куда пришел из лондонского «Фулхэма».

    Источник: The Sun

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    13.02.2018 23:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +842

      sined1951 14 февраля 2018, 13:40

      Дембеле классный игрок. Не только грамотно защищается, но и хорошо начинает атаки Тоттенхема.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 февраля 2018, 05:31

      Не так много по китайским меркам.

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