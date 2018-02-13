Мусса Дембеле может переехать в Китай, где будет получать 160 тысяч в неделю

Футболист английского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле в текущем месяце может покинуть клуб и перейти в китайский чемпионат. Игрока хочет заполучить столичный «Бейцзинь Гоань».

Азиатский клуб готов удвоить текущую зарплату полузащитнику и сделать ее равной 160 тысячам фунтов стерлингов в неделю. При этом «шпоры» дают понять, что Дембеле не продается.

Бельгиец выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года, куда пришел из лондонского «Фулхэма».