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Хорватия. Футбольная лига
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Горица
Стефан Перич
Статистика
€ 350 тыс
Стефан Перич - статистика
Горица
13 февраля 1997 (29), Зальцбург
#45 | Защитник
185 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Истра 1961
0 : 1
19.09.2026
Горица
90' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.09.2026
Горица
1' - 25'
25'
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Горица
0 : 0
31.08.2026
Риека
1' - 90'
Статистика по турнирам
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Тоттенхэм
4 : 0
24.02.2021
Вольфсберг
65' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Вольфсберг
1 : 4
18.02.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Вольфсберг
1 : 0
10.12.2020
Фейеноорд
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
03.12.2020
Вольфсберг
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Вольфсберг
0 : 3
26.11.2020
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.11.2020
Вольфсберг
46' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Фейеноорд
1 : 4
29.10.2020
Вольфсберг
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Вольфсберг
1 : 1
22.10.2020
ЦСКА
Был в запасе
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