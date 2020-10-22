Стефан Перич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Перич
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Перич
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2021
|65' -89'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|18.02.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|10.12.2020
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.12.2020
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.11.2020
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:3
|Динамо (Загреб)
|05.11.2020
|46' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:4
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|ЦСКА (Москва)