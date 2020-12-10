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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - Фейеноорд
Вольфсберг - Фейеноорд: обзор матча 10 декабря 2020
Вольфсберг
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
31'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Фейеноорд
90'
+4
Желтая карточка
С. Бергейс
Замена
К. Страцниг
️️️️
Д. Визингер
83'
79'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Т. Маласья
72'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Б. Линссен
72'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
У. Спайич
Замена
Н. Рнич
️️️️
М. Тафернер
68'
Замена
Э. Перец
️️️️
Д. Йовелич
56'
Желтая карточка
С. Спранглер
54'
Желтая карточка
Д. Йовелич
37'
34'
Желтая карточка
У. Спайич
ГОЛ! 1:0!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Тафернер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
30
Тафернер
9
Йовелич
29
Визингер
4-1-3-2
22
Марсман
2
Гертрейда
5
Сенеси
25
Спайич
3
Маласья
21
Торнстра
23
Бергейс
6
Кекчю
10
Димерс
14
Йоргенсен
30
Линссен
30
Тафернер
15
Рнич
15
Рнич
30
Тафернер
29
Визингер
17
Страцниг
17
Страцниг
29
Визингер
9
Йовелич
7
Перец
7
Перец
9
Йовелич
3
Маласья
10
Баннис
10
Баннис
3
Маласья
25
Спайич
10
Тейшейра
10
Тейшейра
25
Спайич
30
Линссен
17
Синистерра
17
Синистерра
30
Линссен
Остались в запасе
Вольфсберг
Фейеноорд
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
32
Марко Сольдо
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
32
Марко Сольдо
ВР
29
Мануэль Куттин
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Остались в запасе
17
Маруан Азаркан
ПВ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Вольфсберг - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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