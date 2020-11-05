Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Вольфсберг
Динамо Загреб - Вольфсберг: обзор матча 05 ноября 2020
Динамо Загреб
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсберг
76'
И. Атимвен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Вольфсберг
Замена
Р. Бертон
️️️️
М. Гавранович
90'
+2
89'
Желтая карточка
A. Hodžić
81'
Замена
A. Hodžić
️️️️
М. Павелич
81'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Э. Перец
ГОЛ! 1:0!
И. Атимвен
Пас отдал
Л. Майер
76'
Замена
И. Атимвен
️️️️
С. Мохаррами
75'
Желтая карточка
Л. Майер
71'
69'
Желтая карточка
М. Павелич
Желтая карточка
Б. Франьич
66'
Желтая карточка
М. Леовац
55'
53'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Ш. Дьен
48'
Желтая карточка
Ш. Дьен
Замена
Л. Кастрати
️️️️
К. Якич
46'
46'
Замена
С. Перич
️️️️
Д. Йовелич
45'
Вторая желтая
М. Тафернер
36'
Желтая карточка
К. Верницниг
25'
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
Замена
М. Леовац
️️️️
Д. Перич
15'
14'
Желтая карточка
М. Тафернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
18
Робби Бертон
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
41
Tomislav Krizmanić
ЦФ
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
37
Amar Hodžić
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-2-2-1-1
24
Загорац
5
Лауритсен
55
Перич
24
Гвардиол
18
Мохаррами
4
Франьич
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
19
Гавранович
4-3-3
31
Кофлер
22
Баумгартнер
24
Лочошвили
3
Павелич
27
Новак
17
Страцниг
24
Верницниг
30
Тафернер
9
Йовелич
7
Перец
21
Дьен
18
Якич
10
Кастрати
10
Кастрати
18
Якич
18
Мохаррами
80
Атимвен
80
Атимвен
18
Мохаррами
55
Перич
22
Леовац
22
Леовац
55
Перич
19
Гавранович
18
Бертон
18
Бертон
19
Гавранович
3
Павелич
37
37
3
Павелич
9
Йовелич
45
Перич
45
Перич
9
Йовелич
7
Перец
34
Шмербек
34
Шмербек
7
Перец
21
Дьен
29
Визингер
29
Визингер
21
Дьен
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вольфсберг
41
Tomislav Krizmanić
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Мамич
32
Марко Сольдо
ВР
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
41
Tomislav Krizmanić
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Динамо Загреб - Вольфсберг
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Вольфсберг
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+