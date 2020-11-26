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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - Динамо Загреб
Вольфсберг - Динамо Загреб: обзор матча 26 ноября 2020
Вольфсберг
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 4 тур
0 : 3
Завершен
Динамо Загреб
60'
Л. Майер
75'
Б. Петкович
90+1'
Л. Иванушец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Динамо Загреб
90'
+2
Замена
Р. Бертон
️️️️
А. Адеми
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Иванушец
Желтая карточка
М. Новак
83'
83'
Замена
М. Толич
️️️️
К. Якич
Замена
М. Шмербек
️️️️
Д. Визингер
82'
Замена
️️️️
Д. Шерцер
82'
75'
ГОЛ! 0:2!
Б. Петкович
Пас отдал
А. Адеми
74'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Л. Майер
74'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
М. Оршич
Замена
С. Спранглер
️️️️
К. Страцниг
72'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
К. Верницниг
66'
60'
ГОЛ! 0:1!
Л. Майер
Замена
Н. Рнич
️️️️
Д. Баумгартнер
46'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
31
Александер Кофлер
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
12
Leo Vielgut
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Робби Бертон
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
10
Марко Толич
АП
25
Марио Чуже
ЦФ
4-4-2
29
Куттин
27
Новак
24
Лочошвили
3
Шерцер
22
Баумгартнер
10
Лиендл
17
Страцниг
24
Верницниг
16
Ляйтгеб
7
Перец
29
Визингер
4-1-2-2-1
25
Ливакович
18
Мохаррами
24
Гвардиол
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
10
Кастрати
99
Оршич
9
Петкович
22
Баумгартнер
15
Рнич
15
Рнич
22
Баумгартнер
17
Страцниг
6
Спранглер
6
Спранглер
17
Страцниг
29
Визингер
34
Шмербек
34
Шмербек
29
Визингер
24
Верницниг
9
Йовелич
9
Йовелич
24
Верницниг
14
Майер
4
Франьич
4
Франьич
14
Майер
99
Оршич
17
Иванушец
17
Иванушец
99
Оршич
18
Якич
10
Толич
10
Толич
18
Якич
45
Адеми
18
Бертон
18
Бертон
45
Адеми
Остались в запасе
Вольфсберг
Динамо Загреб
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
12
Leo Vielgut
ЦФ
32
Марко Сольдо
ВР
31
Александер Кофлер
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Марио Чуже
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
12
Leo Vielgut
ЦФ
32
Марко Сольдо
ВР
31
Александер Кофлер
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Остались в запасе
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Марио Чуже
ЦФ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Вольфсберг - Динамо Загреб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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