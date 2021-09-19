|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|АЕК (Афины)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|07.11.2021
|84' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|31.10.2021
|66' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:1
|Панатинаикос (Афины)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|26.09.2021
|71' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|22.09.2021
|1' -60'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.09.2021
|66' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАОК (Салоники)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)