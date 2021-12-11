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Rodrigo Gómez
Статистика
Rodrigo Gómez - статистика
Завершил карьеру
#21 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Греция. Суперлига 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астерас
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 13 тур
Астерас
0 : 0
11.12.2021
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Ионикос
1 : 1
20.11.2021
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 1
07.11.2021
ПАС Ламия
84' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС
1 : 1
31.10.2021
Астерас
66' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 1
23.10.2021
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 1
16.10.2021
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
2 : 1
02.10.2021
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
0 : 2
26.09.2021
Олимпиакос
71' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
0 : 0
22.09.2021
Астерас
1' - 60'
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
19.09.2021
ПАОК
66' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
0 : 0
11.09.2021
Астерас
Был в запасе
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