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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панатинаикос
Астерас - Панатинаикос: обзор матча 23 октября 2021
Астерас
23.10.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Панатинаикос
33'
Х. Барралес (П)
45'
К. Сони
30'
Карлитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Панатинаикос
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
90'
+3
Замена
П. Атьенца
️️️️
Сито
87'
87'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
А. Хадзийованнис
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Д. Сантафе
80'
77'
Желтая карточка
Я. Коцирас
75'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Ф. Санчес
Замена
А. Риера
️️️️
К. Сони
74'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Х. Регис
73'
71'
Желтая карточка
Карлитос
Желтая карточка
К. Сони
69'
Желтая карточка
Х. Регис
52'
46'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
М. Витал
ГОЛ! 2:1!
К. Сони
Пас отдал
Сито
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Барралес
33'
32'
Желтая карточка
А. Пунгурас
30'
ГОЛ! 0:1!
Карлитос
Пас отдал
С. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
2
Давид Кармона
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
1-3-5
2
Кармона
14
Сантафе
8
Мунафо
6
24
Альварес
20
Регис
40
Сито
10
Сони
19
Кастаньо
2-3-5
91
Бриноли
15
Пунгурас
31
Шарлия
14
Александропулос
21
Перес
10
Витал
34
Паласиос
10
Карлитос
7
Хадзийованнис
28
Санчес
27
Хуанкар
20
Регис
7
Тилика
7
Тилика
20
Регис
40
Сито
18
Атьенца
18
Атьенца
40
Сито
14
Сантафе
17
Иглесиас
17
Иглесиас
14
Сантафе
10
Сони
23
Риера
23
Риера
10
Сони
28
Санчес
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
28
Санчес
7
Хадзийованнис
8
Бузукис
8
Бузукис
7
Хадзийованнис
10
Витал
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Витал
Остались в запасе
Астерас
Панатинаикос
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Астерас - Панатинаикос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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