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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Астерас
ПАС - Астерас: обзор матча 31 октября 2021
ПАС
31.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
37'
F. Brener
34'
Сито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Астерас
83'
Красная карточка
Х. Барралес
Замена
А. Лолис
️️️️
Н. Милинчану
76'
Желтая карточка
З. Карахалиос
69'
66'
Замена
R. Gómez
️️️️
К. Сони
66'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
Д. Сантафе
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
F. Brener
43'
ГОЛ! 1:1!
F. Brener
Пас отдал
Р. Эррамуспе
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
Сито
Пас отдал
Ф. Альварес
31'
Желтая карточка
Д. Сантафе
27'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
23'
Желтая карточка
Х. Мунафо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
40
Сито
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
2-1-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
28
Домингес
43
Персман
20
Милинчану
24
0
5
Эррамуспе
1-2-5
22
Гарсия
8
Мунафо
14
Сантафе
18
Атьенца
9
Барралес
10
Сони
23
Риера
24
Альварес
20
Милинчану
11
Лолис
11
Лолис
20
Милинчану
0
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
0
14
Сантафе
6
6
14
Сантафе
10
Сони
21
21
10
Сони
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
Остались в запасе
ПАС
Астерас
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАС - Астерас
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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