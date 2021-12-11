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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - АЕК
Астерас - АЕК: обзор матча 11 декабря 2021
Астерас
11.12.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - АЕК
88'
Замена
М. Танкович
️️️️
С. Цубер
88'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
А. Симойш
Замена
Д. Кармона
️️️️
Х. Регис
88'
Замена
А. Бенито
️️️️
К. Сони
87'
73'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
П. Манталос
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
69'
61'
Желтая карточка
А. Симойш
61'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
57'
36'
Желтая карточка
О. Враньеш
26'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
20
Хеск Регис
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
АЕК
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
2-2-5
22
Гарсия
22
8
Мунафо
6
24
Альварес
9
Барралес
10
Сони
23
Риера
19
Кастаньо
4-5-1
16
Цинтотас
22
Мишелен
33
Цавеллас
5
Мохаммади
22
Враньеш
20
Манталос
39
Амрабат
4
Шиманьски
8
Симойш
7
Цубер
21
Араухо
20
Регис
2
Кармона
2
Кармона
20
Регис
10
Сони
22
Бенито
22
Бенито
10
Сони
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
8
Симойш
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
8
Симойш
20
Манталос
7
Йевтич
7
Йевтич
20
Манталос
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
7
Цубер
22
Танкович
22
Танкович
7
Цубер
Остались в запасе
Астерас
АЕК
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Остались в запасе
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Астерас - АЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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