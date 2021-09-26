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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Олимпиакос
Астерас - Олимпиакос: обзор матча 26 сентября 2021
Астерас
26.09.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Олимпиакос
7'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Олимпиакос
79'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Оникуру
Замена
R. Gómez
️️️️
Х. Регис
71'
69'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
Желтая карточка
А. Бенито
62'
Замена
А. Бенито
️️️️
Сито
58'
58'
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Камара
57'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Г. Масурас
Желтая карточка
Ф. Альварес
55'
45'
Желтая карточка
П. Сиссе
7'
ГОЛ! 0:1!
Тикиньо
Пас отдал
Г. Масурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
10
Кевин Сони
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
1-1-5
1
Пападопулос
2
Кармона
6
5
40
Сито
20
Регис
8
24
Альварес
4-2-3-1
31
Вацлик
33
Карбовник
19
Папастатопулос
4
Сиссе
5
Рябчук
2
Камара
41
Бухалакис
7
Оникуру
20
Камара
7
Масурас
9
Тикиньо
10
Сони
10
Сони
20
Регис
21
21
20
Регис
40
Сито
22
Бенито
22
Бенито
40
Сито
7
Масурас
6
М'Вила
6
М'Вила
7
Масурас
7
Оникуру
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Оникуру
2
Камара
17
Врусаи
17
Врусаи
2
Камара
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
Остались в запасе
Астерас
Олимпиакос
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
14
Дани Сантафе
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Астерас - Олимпиакос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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