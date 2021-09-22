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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Астерас
ОФИ - Астерас: обзор матча 22 сентября 2021
ОФИ
22.09.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Астерас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Астерас
83'
Желтая карточка
J. Luis Valiente Gimenez
Замена
N. Korovesis
️️️️
К. Яннулис
79'
Замена
В. Селимович
️️️️
Д. Де Гузман
77'
72'
Замена
К. Сони
️️️️
Х. Тасулис
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
Т. Пасалидис
61'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
B. Kamau
61'
60'
Замена
Х. Барралес
️️️️
R. Gómez
60'
Замена
️️️️
А. Бенито
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Лабру
46'
46'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Сито
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
45'
+1
Желтая карточка
Т. Пасалидис
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Дани Сантафе
ЦП
22
Асьер Бенито
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
3-3-5
15
Диамантис
58
Пасалидис
18
Яннулис
18
Де Гузман
8
Гальегос
10
Нейра
1
Эпасси
17
Дурмишай
77
2
Вурос
7
Лабру
2-3-5
1
Пападопулос
22
Гарсия
22
3
Тасулис
6
14
Сантафе
22
Бенито
40
Сито
20
Регис
21
19
Кастаньо
18
Яннулис
34
34
18
Яннулис
18
Де Гузман
4
Селимович
4
Селимович
18
Де Гузман
77
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
77
58
Пасалидис
24
Вайсс
24
Вайсс
58
Пасалидис
7
Лабру
9
Кастаньос
9
Кастаньос
7
Лабру
3
Тасулис
10
Сони
10
Сони
3
Тасулис
40
Сито
24
Альварес
24
Альварес
40
Сито
21
9
Барралес
9
Барралес
21
Остались в запасе
ОФИ
Астерас
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ОФИ - Астерас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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