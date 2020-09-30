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    Хуан Рамос - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Хуан
    Фамилия Рамос
    Команда Пеньяроль
    Состав Основной
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Специя 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 68' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Рома (Рим)
    19.02.2021 11' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Специя (Ла Специя)
    13.02.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:0 Милан (Милан)
    06.02.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Специя (Ла Специя)
    31.01.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Удинезе (Удине)
    23.01.2021 Был в запасе Рома (Рим) 4:3 Специя (Ла Специя)
    16.01.2021 81' -90' Торино (Турин) 0:0 Специя (Ла Специя)
    06.01.2021 90' -90' Наполи (Неаполь) 1:2 Специя (Ла Специя)
    03.01.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Верона (Верона)
    30.09.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Специя (Ла Специя)
    87'
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