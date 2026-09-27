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Уругвай. Примера
Команды
Депортиво Мальдонадо
Хуан Рамос
Статистика
€ 325 тыс
Хуан Рамос - статистика
Депортиво Мальдонадо
11 декабря 1996 (29), Монтевидео
#22 | Защитник
179 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Монтевидео Сити Торке
0 : 2
27.09.2026
Депортиво Мальдонадо
1' - 90'
69'
Уругвай. Примера, 7 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 0
20.09.2026
Серро Ларго
1' - 90'
Уругвай. Примера, 6 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
13.09.2026
Депортиво Мальдонадо
1' - 90'
Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 0
06.09.2026
Монтевидео Уондерерс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2026
Уругвай. Примера 2025
Уругвай. Примера 2024
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2 : 2
23.05.2021
Рома
68' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
11' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2 : 0
13.02.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 2
06.02.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0 : 1
31.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 3
23.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 0
16.01.2021
Специя
81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
06.01.2021
Специя
90' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0 : 1
03.01.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 2
30.09.2020
Специя
1' - 90'
87'
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