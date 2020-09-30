Хуан Рамос - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Рамос
|Команда
|Пеньяроль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|68' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Рома (Рим)
|19.02.2021
|11' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:0
|Милан (Милан)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|23.01.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:3
|Специя (Ла Специя)
|16.01.2021
|81' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|06.01.2021
|90' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Верона (Верона)
|30.09.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Специя (Ла Специя)
|87'