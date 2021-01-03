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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Верона
Специя - Верона: обзор матча 03 января 2021
Специя
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Верона
75'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Верона
Замена
А. Дейола
️️️️
Н. Эстевес
88'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Р. Маркицца
88'
88'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Л. Агум
79'
Желтая карточка
М. Эрлич
77'
76'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Ф. Димарко
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Д. Фараони
Замена
А. Исмайли
️️️️
Э. Гьяси
70'
Вторая желтая
Ю. Хабот
68'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
К. Агудело
67'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Т. Побега
67'
Желтая карточка
Т. Побега
66'
53'
Замена
Э. Колли
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
Н. Эстевес
35'
Желтая карточка
Ю. Хабот
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Джулио Маджоре
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
5
Маркицца
6
Эрлич
24
Хабот
8
Виньяли
4
Побега
24
Эстевес
6
Агум
11
Гьяси
7
Агудело
18
Нзола
4-2-2-2
16
Сильвестри
19
Фараони
96
Маньяни
32
Димарко
27
Давидович
61
Тамез
44
Велозу
72
Барак
10
Дзакканьи
9
Калинич
88
Лазович
4
Побега
18
Маджоре
18
Маджоре
4
Побега
7
Агудело
91
Пикколи
91
Пикколи
7
Агудело
11
Гьяси
44
Исмайли
44
Исмайли
11
Гьяси
24
Эстевес
14
Дейола
14
Дейола
24
Эстевес
5
Маркицца
17
Фариас
17
Фариас
5
Маркицца
32
Димарко
11
Чеккерини
11
Чеккерини
32
Димарко
9
Калинич
19
Колли
19
Колли
9
Калинич
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Специя
Верона
4
Сальва Феррер
ПЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
20
Иван Илич
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
4
Сальва Феррер
ПЗ
22
Хуан Рамос
ЛЗ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
20
Иван Илич
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Специя - Верона
5
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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