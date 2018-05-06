Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чем Карачан - статистика

Завершил карьеру
21 февраля 1989 (37)
#68 | Полузащитник
Турция | Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Болтон
3 : 2
06.05.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
3 : 0
07.04.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 1
30.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
10.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Рединг
1 : 1
06.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Болтон
1 : 3
03.03.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
0 : 0
24.02.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
1 : 0
20.02.2018
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
17.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
2 : 0
13.01.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Астон Вилла
1 : 0
30.09.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
0 : 3
23.09.2017
Брентфорд
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
16.09.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 1
12.09.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
0 : 3
09.09.2017
Мидлсбро
1' - 90'
10'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
4 : 0
25.08.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 2
19.08.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
15.08.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Миллуолл
1 : 1
12.08.2017
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
2 : 3
06.08.2017
Лидс
1' - 64'
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
1
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
18
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+