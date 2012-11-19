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Мирза Алборов
Статистика
Мирза Алборов - статистика
Завершил карьеру
28 октября 1989 (36)
#21 | Нападающий
175 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург-Кузбасс
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
19.11.2012
Новокузнецк
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Урал
6 : 0
30.10.2012
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Новокузнецк
1 : 3
22.08.2012
Торпедо
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
17.08.2012
Новокузнецк
83' - 90'
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