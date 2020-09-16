Владислав Кириленко - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Кириленко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новороссийск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Кириленко
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новороссийск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1999 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|63' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|16.09.2020
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)