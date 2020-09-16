Мурад Омаров - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Мурад
|Фамилия
|Омаров
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Имя
|Мурад
|Фамилия
|Омаров
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|2
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|82'
|16.09.2020
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Рубин (Казань)
|7' 84'