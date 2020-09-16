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    Мурад Омаров - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мурад
    Фамилия Омаров
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Родной город Махачкала
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 1991 (31 год)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 2 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    82'
    16.09.2020 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:4 Рубин (Казань)
    7' 84'
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