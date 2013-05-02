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Семих Шентюрк
Статистика
Семих Шентюрк - статистика
Завершил карьеру
29 апреля 1983 (43)
#23 | Нападающий
183 см | 78 кг
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Европы 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/2 финала
Бенфика
3 : 1
02.05.2013
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 1/2 финала
Фенербахче
1 : 0
25.04.2013
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Фенербахче
2 : 0
04.04.2013
Лацио
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче
1 : 1
15.03.2013
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
Виктория
0 : 1
07.03.2013
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче
1 : 0
22.02.2013
БАТЭ
78' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
БАТЭ
0 : 0
14.02.2013
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Фенербахче
0 : 3
06.12.2012
Боруссия М
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Марсель
0 : 1
23.11.2012
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Фенербахче
2 : 0
08.11.2012
АЕЛ
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
АЕЛ
0 : 1
25.10.2012
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Боруссия М
2 : 4
04.10.2012
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 2
20.09.2012
Марсель
Был в запасе
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