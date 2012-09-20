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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Марсель
Фенербахче - Марсель: обзор матча 20 сентября 2012
Фенербахче
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
28'
Д. Эркин
57'
Алекс
83'
М. Вальбуэна
90+4'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Марсель
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Айю
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Эркин
88'
85'
Желтая карточка
Ж. Айю
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
А. Айю
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
М. Сов
74'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
71'
71'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Д. Бартон
Замена
К.
️️️️
Алекс
67'
64'
Желтая карточка
М. Амалфитано
63'
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 2:0!
Алекс
Пас отдал
М. Топуз
57'
42'
Замена
Б. Шейру
️️️️
Л. Н'Диайе
38'
Желтая карточка
А. Айю
ГОЛ! 1:0!
Д. Эркин
Пас отдал
Х. Али Калдырым
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
10
Алекс
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Шам Орхан
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
16
Кристиан
АП
23
Семих Шентюрк
АП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
22
Сенах Манго
ЦЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Демирель
77
Генюл
33
Али Калдырым
2
Йобо
88
Эркин
14
Иртегюн
5
Топал
14
Мейрелеш
38
Топуз
10
Алекс
17
Сов
3-1-3-2-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
21
Морель
16
Фанни
77
Каборе
8
Бартон
5
Н'Диайе
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
88
Эркин
17
Стох
17
Стох
88
Эркин
10
Алекс
16
Кристиан
16
Кристиан
10
Алекс
17
Сов
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
17
Сов
5
Н'Диайе
8
Шейру
8
Шейру
5
Н'Диайе
8
Бартон
10
Айю
10
Айю
8
Бартон
14
Реми
10
Жиньяк
10
Жиньяк
14
Реми
Остались в запасе
Фенербахче
Марсель
67
Шам Орхан
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
21
Папе М'Боу
ЦП
22
Сенах Манго
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
67
Шам Орхан
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
22
Сенах Манго
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча Фенербахче - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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