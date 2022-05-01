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Авраам Пападопулос
Статистика
Авраам Пападопулос - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1984 (41), Мельбурн
#34 | Защитник
188 см | 81 кг
Греция
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
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Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
3 : 2
01.05.2022
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАОК
1 : 1
30.01.2022
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Олимпиакос
2 : 0
23.01.2022
ПАС
1' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
Панатинаикос
0 : 0
16.01.2022
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
05.01.2022
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Атромитос
0 : 3
15.12.2021
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Олимпиакос
1 : 0
12.12.2021
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Олимпиакос
1 : 0
07.11.2021
Ионикос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Олимпиакос
2 : 1
24.10.2021
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС
1 : 2
17.10.2021
Олимпиакос
88' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
0 : 2
26.09.2021
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
4 : 1
22.09.2021
Аполлон Смирнис
76' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС Ламия
1 : 2
19.09.2021
Олимпиакос
Был в запасе
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