Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008