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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 16 января 2022
Панатинаикос
16.01.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
85'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Тикиньо
Замена
С. Александропулос
️️️️
Маурисио
81'
69'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
М. Витал
️️️️
А. Канталапьерда
66'
66'
Замена
М. Карбовник
️️️️
К. Лала
62'
Желтая карточка
К. Манолас
58'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
46'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
46'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
42'
39'
Желтая карточка
Г. Масурас
17'
Желтая карточка
У. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-1-1-5
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
4
Фран Велес
8
Маурисио
21
Перес
27
Хуанкар
9
Македа
10
Канталапьерда
19
Вильяфаньес
34
Паласиос
3-3-1-2-1
31
Вацлик
44
Манолас
19
Папастатопулос
27
Ба
70
Лала
6
М'Вила
5
Рябчук
2
Камара
9
Лопеш
7
Масурас
9
Тикиньо
8
Маурисио
14
Александропулос
14
Александропулос
8
Маурисио
10
Канталапьерда
10
Витал
10
Витал
10
Канталапьерда
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
70
Лала
33
Карбовник
33
Карбовник
70
Лала
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
9
Тикиньо
17
Врусаи
17
Врусаи
9
Тикиньо
9
Лопеш
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Лопеш
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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