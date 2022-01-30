Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 30 января 2022
ПАОК
30.01.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
42'
У. Ба (АГ)
44'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
90'
+4
90'
+4
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Камара
90'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Г. Масурас
Замена
Ж. Састре
️️️️
Э. Лирацис
87'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
87'
87'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
84'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
67'
66'
Желтая карточка
О. Рябчук
Замена
А. Митрица
️️️️
Т. Циггарас
66'
46'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
У. Ба
46'
Замена
К. Лала
️️️️
А. Андруцос
45'
+1
Желтая карточка
У. Ба
Желтая карточка
Я. Куртич
45'
+1
44'
ГОЛ! 1:1!
Тикиньо
Пас отдал
М. Камара
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Ба
42'
Замена
Л. Жаба
️️️️
Д. Бисесвар
40'
35'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
А. Живкович
33'
30'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
28
Александру Митрица
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Ингасон
20
Виейринья
15
Креспо
27
Куртич
14
Живкович
8
Аугусто
5
Циггарас
29
Акпом
21
Бисесвар
3-3-1-2-1
31
Вацлик
19
Папастатопулос
27
Ба
14
Андруцос
44
Манолас
6
М'Вила
5
Рябчук
2
Камара
20
Камара
7
Масурас
9
Тикиньо
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
2
Лирацис
25
Састре
25
Састре
2
Лирацис
5
Циггарас
28
Митрица
28
Митрица
5
Циггарас
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
21
Бисесвар
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
21
Бисесвар
14
Андруцос
70
Лала
70
Лала
14
Андруцос
27
Ба
41
Бухалакис
41
Бухалакис
27
Ба
20
Камара
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
20
Камара
7
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Масурас
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Олимпиакос
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+