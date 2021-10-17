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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Олимпиакос
ПАС - Олимпиакос: обзор матча 17 октября 2021
ПАС
17.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
61'
Р. Эррамуспе (П)
17'
А. Камара
84'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Олимпиакос
90'
+5
Желтая карточка
М. Камара
88'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
Тикиньо
Замена
F. Brener
️️️️
З. Карахалиос
88'
Замена
️️️️
Х. Хосе Переа
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
78'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
78'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Камара
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Н. Милинчану
76'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
75'
71'
Желтая карточка
О. Рябчук
Желтая карточка
J. Schneider
68'
67'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Бухалакис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Эррамуспе
61'
59'
Желтая карточка
А. Камара
46'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Оникуру
43'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
М. Гардавски
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
Г. Масурас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
2-2-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
25
Гардавски
28
Домингес
4
Каргас
20
Милинчану
33
43
Персман
5
Эррамуспе
4-2-3-1
31
Вацлик
70
Лала
4
Сиссе
19
Папастатопулос
5
Рябчук
41
Бухалакис
2
Камара
7
Оникуру
20
Камара
7
Масурас
9
Тикиньо
6
Карахалиос
0
0
6
Карахалиос
20
Милинчану
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
20
Милинчану
9
Тикиньо
34
Пападопулос
34
Пападопулос
9
Тикиньо
7
Оникуру
6
М'Вила
6
М'Вила
7
Оникуру
20
Камара
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
20
Камара
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
41
Бухалакис
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
41
Бухалакис
Остались в запасе
ПАС
Олимпиакос
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча ПАС - Олимпиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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