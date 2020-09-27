Марк Баро - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Баро
|Команда
|Кадис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Баро
|Команда
|Кадис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пальма-де-Мальорка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:4
|Атлетико (Мадрид)
|23.01.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|04.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|24.12.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|30.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Осасуна (Памплона)