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    Марк Баро - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Баро
    Команда Кадис
    Состав Молодежный
    Родной город Пальма-де-Мальорка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1999 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:4 Атлетико (Мадрид)
    23.01.2021 1' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Кадис (Кадис)
    19.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Леванте (Валенсия)
    10.01.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Кадис (Кадис)
    29.12.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    24.12.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    30.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Кадис (Кадис)
    04.10.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    27.09.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:3 Севилья (Севилья)
    20.09.2020 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2020 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:2 Осасуна (Памплона)
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