Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Никита Жустьев - статистика

Иртыш
23 ноября 2002 (23), Омск
#9 | Нападающий
186 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Иртыш
0 : 1
05.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
13
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
1' - 90'
60'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
1' - 90'
76'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Ленинградец
1 : 1
03.05.2026
Иртыш
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Иртыш
1 : 1
26.04.2026
Торпедо Миасс
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волгарь
3 : 0
19.04.2026
Иртыш
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Иртыш
0 : 1
12.04.2026
Калуга
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.04.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Иртыш
1 : 3
04.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Велес
4 : 0
29.03.2026
Иртыш
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
1 : 2
22.03.2026
Иртыш
76' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Иртыш
1 : 2
15.03.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
08.03.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
Был в запасе
Главные новости
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
1
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
7
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
1
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
9
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+