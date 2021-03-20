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    Никита Жустьев - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Жустьев
    Команда Иртыш
    Состав Молодежный
    Родной город Омск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 1' -46' Енисей (Красноярск) 2:1 Иртыш (Омск)
    08.05.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:4 Оренбург (Оренбург)
    02.05.2021 1' -89' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Иртыш (Омск)
    41'
    28.04.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    84'
    24.04.2021 Был в запасе Велес (Москва) 2:1 Иртыш (Омск)
    17.04.2021 1' -90' Иртыш (Омск) 0:1 Балтика (Калининград)
    11.04.2021 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:0 Иртыш (Омск)
    07.04.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Иртыш (Омск)
    28.03.2021 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:0 Шинник (Ярославль)
    20.03.2021 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    10.03.2021 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    05.12.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    28.10.2020 83' -90' Иртыш (Омск) 1:2 Велес (Москва)
    24.10.2020 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:2 Иртыш (Омск)
    17.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    13.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 1:0 Акрон (Тольятти)
    09.10.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:2 Торпедо (Москва)
    27.09.2020 55' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    19.09.2020 80' -90' Иртыш (Омск) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    13.09.2020 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:1 Иртыш (Омск)
    09.09.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:2 Алания (Владикавказ)
    05.09.2020 89' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:0 Иртыш (Омск)
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