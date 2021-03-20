Никита Жустьев - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Жустьев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Омск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Жустьев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Омск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|08.05.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:4
|Оренбург (Оренбург)
|02.05.2021
|1' -89'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|41'
|28.04.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|84'
|24.04.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|17.04.2021
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|28.03.2021
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|28.10.2020
|83' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Велес (Москва)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Иртыш (Омск)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|27.09.2020
|55' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|19.09.2020
|80' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Иртыш (Омск)
|09.09.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:2
|Алания (Владикавказ)
|05.09.2020
|89' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:0
|Иртыш (Омск)