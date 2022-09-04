Симон Хедлунд - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Хедлунд
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Хедлунд
|Команда
|Брондбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брондбю
|15
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -73'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|13.11.2022
|1' -79'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Виборг (Виборг)
|06.11.2022
|1' -89'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|33'
|30.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:2
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|1' -67'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|39'
|09.10.2022
|46' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:3
|Брондбю (Бреннбю)
|68'
|18.09.2022
|1' -75'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Брондбю (Бреннбю)
|11.09.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|04.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|63'
|29.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.08.2022
|1' -65'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)
|40'
|24.07.2022
|62' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Нордшелланд (Фарум)
|17.07.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)