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Швеция. Аллсвенскан
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Эльфсборг
Симон Хедлунд
Статистика
Симон Хедлунд - статистика
Эльфсборг
11 марта 1993 (33)
#15 | Нападающий
173 см
Швеция
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Юргорден
1 : 2
20.09.2026
Эльфсборг
89' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Эльфсборг
2 : 0
29.08.2026
Дегерфорс
64' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига Европы 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
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Дания. Суперлига 2022/2023
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Лига чемпионов 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльфсборг
15
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Тоттенхэм
3 : 0
30.01.2025
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Эльфсборг
1 : 0
23.01.2025
Ницца
1' - 90'
89'
Лига Европы, 6 тур
Эльфсборг
1 : 0
12.12.2024
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Атлетик
3 : 0
28.11.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Эльфсборг
1 : 1
07.11.2024
Брага
1' - 90'
90'
Лига Европы, 3 тур
Галатасарай
4 : 3
23.10.2024
Эльфсборг
1' - 90'
52'
Лига Европы, 2 тур
Эльфсборг
1 : 0
03.10.2024
Рома
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
25.09.2024
Эльфсборг
1' - 90'
53'
Лига Европы, 4 раунд
Эльфсборг
0 : 1
29.08.2024
Мольде
1' - 120'
Лига Европы, 4 раунд
Мольде
0 : 1
22.08.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Эльфсборг
2 : 0
15.08.2024
Риека
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 1
08.08.2024
Эльфсборг
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Эльфсборг
2 : 0
01.08.2024
Шериф
1' - 79'
73'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 1
25.07.2024
Эльфсборг
1' - 90'
86'
90'
Лига Европы, 1 раунд
Пафос
2 : 5
18.07.2024
Эльфсборг
1' - 69'
Лига Европы, 1 раунд
Эльфсборг
3 : 0
11.07.2024
Пафос
1' - 71'
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