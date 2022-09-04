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    Симон Хедлунд - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Симон
    Фамилия Хедлунд
    Команда Брондбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 марта 1993 (29 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 73' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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