Дале Ирандаст - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Дале
|Фамилия
|Ирандаст
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Дале
|Фамилия
|Ирандаст
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гетеборг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.01.2023
|71' - 90'
|Волендам
|3:2
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 19 тур
|73'
|26.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген
|0:1
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|71' -90'
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|73'
|26.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|13.11.2022
|1' -61'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|11.09.2022
|90' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|90'
|04.09.2022
|69' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|26.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|66' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)