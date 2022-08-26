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    Дале Ирандаст - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Дале
    Фамилия Ирандаст
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Родной город Гетеборг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июня 1998 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    29.01.2023 71' - 90' Волендам 3:2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 19 тур
    73'
    26.01.2023 Был в запасе Гронинген 0:1 Камбур Голландия. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 5 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 71' -90' Волендам (Волендам) 3:2 Гронинген (Гронинген)
    73'
    26.01.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    22.01.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 1' -61' Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    06.11.2022 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    23.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    16.10.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    11.09.2022 90' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    90'
    04.09.2022 69' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    26.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    14.08.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 66' -90' Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
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