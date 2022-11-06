Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Гронинген
Утрехт - Гронинген: обзор матча 06 ноября 2022
Утрехт
06.11.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
62'
Т. Бут
84'
С. ван де Стрек
40'
Ф. Крюгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Гронинген
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
Т. Бут
90'
+1
90'
+1
Замена
С. Нгонг
️️️️
Д. Данкерлуи
ГОЛ! 2:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
А. Юнес
84'
80'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Л. Валенте
80'
Замена
Я. Калли
️️️️
Ф. Крюгер
80'
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
Желтая карточка
Т. Бут
79'
Желтая карточка
М. Саньян
68'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Дувикас
67'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бут
Пас отдал
С. ван де Стрек
62'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Л. Броуверс
57'
Замена
А. Юнес
️️️️
Д. Редан
57'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Валенте
Желтая карточка
Ш. Клайбер
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Крюгер
Пас отдал
Р. Пепи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
8
Амин Юнес
АП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Гронинген
2
Яхья Калли
ЛЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
4-2-2-2
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
20
Броуверс
21
Торнстра
18
Бут
22
ван де Стрек
10
Редан
9
Дувикас
4-1-1-4
41
Левенбург
23
те Верик
33
Шверко
6
Пелюпесси
21
Касанвирьо
10
Валенте
25
Мяяття
27
Данкерлуи
9
Пепи
26
Крюгер
6
Дуарте
10
Редан
8
Юнес
8
Юнес
10
Редан
20
Броуверс
49
Буссаид
49
Буссаид
20
Броуверс
18
Бут
13
Клюйверт
13
Клюйверт
18
Бут
9
Дувикас
12
Дост
12
Дост
9
Дувикас
27
Данкерлуи
16
Нгонг
16
Нгонг
27
Данкерлуи
26
Крюгер
2
Калли
2
Калли
26
Крюгер
25
Мяяття
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
25
Мяяття
10
Валенте
10
Лундквист
10
Лундквист
10
Валенте
Остались в запасе
Утрехт
Гронинген
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Остались в запасе
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Утрехт - Гронинген
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
Новости команд
Все
Утрехт
Гронинген
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+