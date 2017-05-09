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Морган Де Санктис - статистика

Завершил карьеру
26 марта 1977 (49), Гуардьягреле
#16 | Вратарь
190 см | 82 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
1
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/2 финала
Ювентус
2 : 1
09.05.2017
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/2 финала
Монако
0 : 2
03.05.2017
Ювентус
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Монако
3 : 1
19.04.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Боруссия Д
2 : 3
12.04.2017
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Монако
3 : 1
15.03.2017
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Сити
5 : 3
21.02.2017
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Байер
3 : 0
07.12.2016
Монако
1' - 90'
82'
Лига чемпионов, 5 тур
Монако
2 : 1
22.11.2016
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Монако
3 : 0
02.11.2016
ЦСКА
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
ЦСКА
1 : 1
18.10.2016
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Монако
1 : 1
27.09.2016
Байер
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Тоттенхэм
1 : 2
14.09.2016
Монако
Был в запасе
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