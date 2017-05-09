Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Морган Де Санктис
Статистика
Морган Де Санктис - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1977 (49), Гуардьягреле
#16 | Вратарь
190 см | 82 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
1
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/2 финала
Ювентус
2 : 1
09.05.2017
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/2 финала
Монако
0 : 2
03.05.2017
Ювентус
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Монако
3 : 1
19.04.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/4 финала
Боруссия Д
2 : 3
12.04.2017
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Монако
3 : 1
15.03.2017
Манчестер Сити
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Сити
5 : 3
21.02.2017
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Байер
3 : 0
07.12.2016
Монако
1' - 90'
82'
Лига чемпионов, 5 тур
Монако
2 : 1
22.11.2016
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Монако
3 : 0
02.11.2016
ЦСКА
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
ЦСКА
1 : 1
18.10.2016
Монако
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Монако
1 : 1
27.09.2016
Байер
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Тоттенхэм
1 : 2
14.09.2016
Монако
Был в запасе
Главные новости
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
1
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
10
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+