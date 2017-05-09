Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008