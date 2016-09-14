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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Монако
Тоттенхэм - Монако: обзор матча 14 сентября 2016
Тоттенхэм
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
1 : 2
Завершен
Монако
45'
Т. Алдервейрелд
15'
Б. Силва
31'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Монако
81'
Замена
В. Жермен
️️️️
Р. Фалькао
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Э. Дайер
81'
Замена
В. Янссен
️️️️
Э. Ламела
71'
56'
Желтая карточка
Фабиньо
50'
Желтая карточка
К. Глик
Замена
М. Дембеле
️️️️
Х. Сон
45'
ГОЛ! 1:2!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
Э. Ламела
45'
Желтая карточка
Г. Кейн
35'
31'
ГОЛ! 0:2!
Т. Лемар
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
Фабиньо
5'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Н. Дирар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
15
Эрик Дайер
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
15
Дайер
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
24
Эриксен
4-2-1-2-1
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Бакайоко
8
Дирар
8
Моутинью
20
Силва
9
Фалькао
7
Сон
8
Дембеле
8
Дембеле
7
Сон
15
Дайер
17
Сиссоко
17
Сиссоко
15
Дайер
9
Ламела
14
Янссен
14
Янссен
9
Ламела
8
Дирар
18
Лемар
18
Лемар
8
Дирар
9
Фалькао
98
Жермен
98
Жермен
9
Фалькао
Остались в запасе
Тоттенхэм
Монако
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Адама Траоре
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Тоттенхэм - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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