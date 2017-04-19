Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Боруссия Д
Монако - Боруссия Д: обзор матча 19 апреля 2017
Монако
19.04.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Боруссия Д
3'
К. Мбаппе
17'
Р. Фалькао
81'
В. Жермен
48'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Боруссия Д
Замена
А. Раджи
️️️️
Б. Силва
90'
Замена
В. Жермен
️️️️
К. Мбаппе
81'
ГОЛ! 3:1!
В. Жермен
81'
72'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Н. Дирар
️️️️
Р. Фалькао
68'
48'
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
У. Дембеле
45'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Н. Шахин
27'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Э. Дурм
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Т. Лемар
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
4-1-1-2-2
1
Субашич
23
Менди
15
Глик
21
Жемерсон
6
Туре
8
Бакайоко
8
Моутинью
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
10
Мбаппе
3-3-1-2-1
1
Бюрки
37
Дурм
19
Папастатопулос
28
Гинтер
26
Пищек
5
Вайгль
22
Геррейру
8
Шахин
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
20
Силва
24
Раджи
24
Раджи
20
Силва
9
Фалькао
8
Дирар
8
Дирар
9
Фалькао
10
Мбаппе
98
Жермен
98
Жермен
10
Мбаппе
22
Геррейру
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Геррейру
8
Шахин
29
Шмельцер
29
Шмельцер
8
Шахин
37
Дурм
10
Дембеле
10
Дембеле
37
Дурм
Остались в запасе
Монако
Боруссия Д
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Монако - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Монако
Боруссия Д
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
11:33
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
10:59
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+