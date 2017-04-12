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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Монако
Боруссия Д - Монако: обзор матча 12 апреля 2017
Боруссия Д
12.04.2017, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Монако
57'
У. Дембеле
84'
С. Кагава
19'
К. Мбаппе
35'
С. Бендер (АГ)
79'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Монако
87'
Желтая карточка
Д. Субашич
85'
Замена
В. Жермен
️️️️
Р. Фалькао
ГОЛ! 2:3!
С. Кагава
Пас отдал
Н. Шахин
84'
81'
Желтая карточка
Фабиньо
79'
ГОЛ! 1:3!
К. Мбаппе
69'
Желтая карточка
Н. Дирар
66'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Б. Силва
58'
Желтая карточка
Т. Лемар
ГОЛ! 1:2!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Кагава
57'
46'
Желтая карточка
Жемерсон
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Шмельцер
46'
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Бендер
46'
Желтая карточка
М. Гинтер
40'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Бендер
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Лемар
17'
Пенальти не реализован!
Фабиньо
Желтая карточка
С. Папастатопулос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
3-3-2-1
1
Бюрки
28
Гинтер
5
Бендер
19
Папастатопулос
22
Геррейру
5
Вайгль
26
Пищек
10
Кагава
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-1-1-2-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
24
Раджи
21
Жемерсон
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
9
Фалькао
10
Мбаппе
29
Шмельцер
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Шмельцер
5
Бендер
8
Шахин
8
Шахин
5
Бендер
20
Силва
8
Дирар
8
Дирар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
98
Жермен
9
Фалькао
Остались в запасе
Боруссия Д
Монако
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Боруссия Д - Монако
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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