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Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Тоттенхэм
Монако - Тоттенхэм: обзор матча 22 ноября 2016
Монако
22.11.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
48'
Д. Сидибе
53'
Т. Лемар
52'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Тоттенхэм
Замена
А. Раджи
️️️️
Р. Фалькао
89'
84'
Желтая карточка
К. Триппьер
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Т. Лемар
81'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Жермен
77'
75'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Г. Уинкс
65'
Замена
В. Янссен
️️️️
Х. Сон
65'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Р. Фалькао
57'
ГОЛ! 2:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Д. Сидибе
53'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
К. Глик
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сидибе
Пас отдал
Б. Менди
48'
21'
Желтая карточка
М. Дембеле
11'
Желтая карточка
Э. Дайер
Пенальти не реализован!
Р. Фалькао
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
АП
8
Деле Алли
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
8
Бакайоко
6
Фабиньо
20
Силва
18
Лемар
9
Фалькао
98
Жермен
4-2-3-1
1
Льорис
2
Триппьер
6
Виммер
15
Дайер
3
Роуз
2
Ваньяма
8
Дембеле
4
Уинкс
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
9
Фалькао
24
Раджи
24
Раджи
9
Фалькао
18
Лемар
8
Моутинью
8
Моутинью
18
Лемар
98
Жермен
9
Каррийо
9
Каррийо
98
Жермен
4
Уинкс
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Уинкс
8
Дембеле
24
Эриксен
24
Эриксен
8
Дембеле
7
Сон
14
Янссен
14
Янссен
7
Сон
Остались в запасе
Монако
Тоттенхэм
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Монако - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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