|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.01.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Арис (Салоники)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|4:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|21.11.2021
|52' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|06.11.2021
|81' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|2:2
|АЕК (Афины)
|30.10.2021
|63' -90'
|ПАОК (Салоники)
|4:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:0
|ПАС (Яннина)
|16.10.2021
|82' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Ионикос (Никея)
|22.09.2021
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|4:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|19.09.2021
|60' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:3
|Волос (Волос)
|11.09.2021
|65' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|4:0
|Аполлон Смирнис (Афины)