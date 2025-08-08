Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Кубок Африки
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. АПЛ
Команды
Астон Вилла
Эванн Гессан
Трансферы
€ 28 млн
Эванн Гессан - трансферы
Астон Вилла
1 июля 2001 (24), Аяччо
#29 | Нападающий
185 см
Кот-д'Ивуар | Кот-д'Ивуар
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.08.25 / -
Ницца
Астон Вилла
30 млн €
12.07.22 / 30.06.23
Ницца
Нант
Аренда
30.09.20 / 30.06.21
Ницца
Лозанна-Спорт
Аренда
Главные новости
Карседо возглавил «Спартак», «МЮ» уволил Аморима, решение «Краснодара» по Кордобе и другие новости
01:17
«Барселона» согласовала первый зимний трансфер
00:33
Талалаев отреагировал на назначение Карседо в «Спартак»
00:24
2
ЦСКА поспорит за трансферную цель «Челси»
Вчера, 23:51
3
Стало известно, чем недоволен Перрен в «Краснодаре»
Вчера, 23:43
1
Мостовой высказался о перспективах «Спартака» при Карседо
Вчера, 23:11
1
Легионер «Краснодара» не смог адаптироваться к жизни в России
Вчера, 22:48
2
Новые данные о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 22:39
5
Экс-президент «Спартака» похвалил Карседо за честность: «Называет вещи своими именами»
Вчера, 22:22
1
«Зенит» ответил на 27-миллионное предложение «Крузейро» по Жерсону
Вчера, 21:57
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: