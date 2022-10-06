Эванн Гессан - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эванн
|Фамилия
|Гессан
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аяччо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Эванн
|Фамилия
|Гессан
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аяччо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|73' - 87'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|63' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|88' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|63' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 75'
|Аяччо
|0:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 22 тур
|64'
|01.02.2023
|65' - 90'
|Нант
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|74' - 90'
|Клермон
|0:0
|Нант
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|73' -87'
|Нант (Нант)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|16.02.2023
|88' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Нант (Нант)
|03.11.2022
|1' -80'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Нант (Нант)
|27.10.2022
|1' -67'
|Нант (Нант)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|06.10.2022
|78' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Нант (Нант)
|15.09.2022
|64' -90'
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Нант (Нант)
|08.09.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|90'