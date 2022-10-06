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    Эванн Гессан - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Эванн
    Фамилия Гессан
    Команда Нант
    Состав Основной
    Родной город Аяччо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 73' - 87' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 63' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 88' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 63' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 75' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    64'
    01.02.2023 65' - 90' Нант 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 74' - 90' Клермон 0:0 Нант Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 73' -87' Нант (Нант) 0:3 Ювентус (Турин)
    16.02.2023 88' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Нант (Нант)
    03.11.2022 1' -80' Олимпиакос (Пирей) 0:2 Нант (Нант)
    27.10.2022 1' -67' Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    06.10.2022 78' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Нант (Нант)
    15.09.2022 64' -90' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    90'
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