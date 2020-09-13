Ахмад Нгуямса - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Ахмад
|Фамилия
|Нгуямса
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Ахмад
|Фамилия
|Нгуямса
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|78' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Дижон (Дижон)
|16.05.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Нант (Нант)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Дижон (Дижон)
|21.02.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Брест (Брест)
|28.08.2020
|1' -90'
|Лион (Лион)
|4:1
|Дижон (Дижон)
|38'
|22.08.2020
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Анжер (Анжер)