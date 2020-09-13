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    Ахмад Нгуямса - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Ахмад
    Фамилия Нгуямса
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 78' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Дижон (Дижон)
    16.05.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:4 Нант (Нант)
    09.05.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Дижон (Дижон)
    25.04.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 5:1 Дижон (Дижон)
    21.02.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Дижон (Дижон)
    08.11.2020 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Дижон (Дижон)
    01.11.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    04.10.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 3:0 Дижон (Дижон)
    20.09.2020 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    13.09.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Брест (Брест)
    28.08.2020 1' -90' Лион (Лион) 4:1 Дижон (Дижон)
    38'
    22.08.2020 1' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Анжер (Анжер)
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