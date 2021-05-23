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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Дижон
Сент-Этьен - Дижон: обзор матча 23 мая 2021
Сент-Этьен
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 1
Завершен
Дижон
39'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Дижон
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
78'
78'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Ф. Чафик
77'
Пенальти не реализован!
М. Конате
Замена
М. Ривера
️️️️
Д. Буанга
71'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Гурна
61'
61'
Замена
E. Belhadji
️️️️
В. Юнусса
Желтая карточка
Л. Гурна
56'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
14
Жордан Мари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
43
Жак Сиве
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
11
Erwan Belhadji
ЦФ
2-2-1-3-1
42
Грин
11
Силва
15
Колоджейчак
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
10
Хазри
4-1-1-1-3
16
Альягбе
26
Чафик
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
92
Загре
23
Юнусса
14
Мари
43
Целина
11
Конате
33
Камара
43
Сиве
29
Гурна
17
Муэффек
17
Муэффек
29
Гурна
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
99
Буанга
7
Ривера
7
Ривера
99
Буанга
23
Юнусса
11
11
23
Юнусса
26
Чафик
6
Нгуямса
6
Нгуямса
26
Чафик
Остались в запасе
Сент-Этьен
Дижон
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Сент-Этьен - Дижон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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