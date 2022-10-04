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    Богдан Зорин - статистика

    #62 | Защитник
    Имя Богдан
    Отчество Андреевич
    Фамилия Зорин
    Команда Нефтехимик
    Состав Основной
    Родной город Ижевск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 2000 (23 года)
    Рост 190
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    04.10.2022 1' -90' СтавропольАгроСоюз (Ивановское) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
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