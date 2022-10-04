Богдан Зорин - статистика
#62 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Зорин
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Вес
|86
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Зорин
|Команда
|Нефтехимик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ижевск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|04.10.2022
|1' -90'
|СтавропольАгроСоюз (Ивановское)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)